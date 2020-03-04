لماذا خسرت إليزابيث وارين في ولايتها ماساتشوستس؟

فقدت السيناتور اليزابيث وارن، الدعم في ولايتها الأصلية رغم كونها مليئة بالنساء والناخبين ذوي البشرة البيضاء المتعلمين من الجامعات والليبراليين.

ووفقا لـCNN، استقطبت وارن حوالي سيدة من كل 10 نساء في ماساتشوستس، وفقًا لاستطلاعات الرأي، وكان هذا أقل بكثير من الفائز جو بايدن الذي تقدم في أصوات ثلث النساء، وبيرني ساندرز مع الذي وصل لـ3 من كل 10سيدات.

ولكن في الواقع، اختار1 من كل 5 ديمقراطيين وارين للترشيح.. فلماذا؟

وفقًا لـCNN، ذهب الناخبون الليبراليون، الذين ربما انشقوا بين وارين وساندرز، بقوة لصالح ساندرز، وحوالي 2 من كل 5 لبايدن، وصوت واحد من كل 10 ليبراليين لصالح وارن.

وكشفت الاستطلاعات عن أن بايدن اكتسب أصوات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والمعتدلين في ماساتشوستس.