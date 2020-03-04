اليابان تلغي أمر الإجلاء المفروض على منطقة صغيرة ببلدة فوكوشيما

ألغت اليابان اليوم الأربعاء أمر الإجلاء المفروض على جزء صغيرة من بلدة في فوكوشيما، التي شهدت حادثة نووية، وذلك على الرغم من المخاوف المستمرة المتعلقة بالتلوث الاشعاعي.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسعة أعوام من وقوع انهيار بمحطة فوكوشيما النووية، وقبل ثلاثة أسابيع من وصول شعلة الأولمبياد لبلدة فوتابا، التي تتواجد بها المحطة النووية.

ومن المقرر أن يبدأ تناوب حمل الشعلة في مركز جيه-فيلاج للتدريب على كرة القدم، الذي يبعد نحو 20 كيلومترا جنوب المحطة، في 26 مارس الجاري.

وكانت مواد إشعاعية قد انطلقت من مفاعل بمحطة فوكوشيما النووي في الجو في أسوأ كارثة نووية تشهدها اليابان. وقد فر مئات الآلاف من منازلهم الواقعة بالقرب من المفاعلات، التي تديرها شركة طوكيو إليكتريك باور.

وبسبب التلوث الاشعاعي، لم يتمكن عشرات الآف من المواطنين من العودة لمنازلهم بالقرب من المحطة حتى الآن.