حملة بلومبرج: فرجينيا شتشهد صعودًا لمؤشرات بايدن

لا تنظر حملة المرشح الأمريكي مايكل بلومبرج، بعين متفائلة للانتخابات التمهيدية في يوم الثلاثاء الكبير، خاصة في ولاية فرجينيا، وفقًا لما قاله أحد مساعدي بلومبرج لـ CNN.

حملة بلومبرج ترى أن مؤشرات مرشحهم تتراجع خاصة بعد فوز بايدن في ولاية «ساوث كارولاينا»، وصرفه ما يقرب من 18 مليون دولار على الإعلانات الرقمية والتلفزيونية، فضلا عن اهتمام وسائل الإعلام بنتائج ساوث كارولاينا.

سبب آخر أرجعه أحد مساعدي بلومبرج في حواره مع CNN، للتشاؤم بشأن نتائج فرجينيا، وهو التأييدات البارزة التي حصدها بايدن مثل سيناتور فرجينيا تيم كين، ومجموعة من أعضاء الكونجرس بالولاية.

قال المساعد: "عمليتنا جيدة هناك ، لكن إذا كنت تفكر في ولاية فرجينيا كدولة أصبحت زرقاء مع دخول أوباما، فستكون أرضًا خصبة للناخبين في بايدن".

الليلة في يوم الثلاثاء الكبير، يختارر الناخبون مرشحيهم الديمقراطيين المفضلين في 15 سباقا عبر انتخاب 1344 مندوبًا لمؤتمر الحزب الديمقراطي ، أي أكثر من ثلث المجموع البالغ تقريباً 4000. ستشمل الانتخابات أكبر ولايتين من حيث عدد السكان ، كاليفورنيا وتكساس. الولايتان لديهما 415 و 228 مندوبًا على التوالي.

الولايات الأربع التي أجرت انتخاباتها التمهيدية أو مؤتمراتها الحزبية حتى الآن - أيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وساوث كارولينا - لا تضم ​​سوى 155 مندوبًا، ما يعادل 4 % من المجموع.