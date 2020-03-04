هيئة الصحة بدبي: إصابة طالبة بـ«كورونا» في إحدى المدارس

أعلنت هيئة صحة دبي عن إصابة طالبة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في إحدى المدارس التي تقدم المنهاج الدراسي الهندي في دبي.

وأوضحت الهيئة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أن الحالة لفتاة في السادسة عشرة من عمرها، لافتة إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وكانت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع؛ في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكتر من 2981 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 92 ألف إصابة.