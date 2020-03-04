أول تعليق من المهن الموسيقية بعد حذف «عود البطل» من «يوتيوب»

قال الفنان حلمي عبد الباقي عضو نقابة المهن الموسيقية إن النقابة ليس لها دخل بحذف أغنية "عود البطل" لمغني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون الموضوع له علاقة بحقوق الملكية الفكرية أو وجود مشاهدات مزيفة، والتى تخالف قواعد موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأوضح عبدالباقي لـ«الشروق»، أن النقابة إذا كانت تملك القدرة على حذف الأغاني عبر "يوتيوب"، كانت استطاعت حذف أغنية "بنت الجيران" التى تضمنت عبارة "اشرب خمور وحشيش" لكن ذلك لم يحدث.

وأكد أنه "يعتقد أن الموضوع له علاقة بحقوق الملكية خاصة إن 95% من ألحان أغاني المهرجانات مسروقة من أغاني أخرى لعدد من الفنانين، مثلما حدث مع أغنية (بنت الجيران) التى اتضح مؤخرا إنها مسروقة من لحن أغنية (حاجة مستخبية) للفنان محمد حماقي".

وقال إن النقابة مازالت ثابتة على قرارها تجاه أغاني المهرجانات، حتى يتم تصحيح الأوضاع وتقنين الكلمات المبتذلة، لافتا إلى أن النقابة لديها إصرار على إزالة كل ما يتعلق بالأغاني التى تحمل كلمات مبتذلة لا تليق بأخلاقيات الشعب المصري.