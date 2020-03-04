نتنياهو: عزل أي إسرائيلي عائدا من هذه الدول

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أعلن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل أن أي إسرائيلي سيعود إلى البلاد من فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا والنمسا سوف يقتضي الأمر الآن وضعه في العزل.

وتضاف هذه الدول إلى القائمة الموسعة بالفعل للأشخاص الذين يقتضي الأمر وضعهم في العزل، بمن فيهم القادمون من الصين وهونج كونج وماكاو وتايلاند وسنغافورة.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ، أعلن نتنياهو ووزير الصحة يعقوب ليتزمان عن توسيع نطاق القيود المفروضة على البلاد للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد المميت(كوفيد - 19) .

وقال نتنياهو "يجب أن نسميها كما هو: فيروس كورونا وباء عالمي ، من بين الأسوأ في المئة عام الماضية"،بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت الليلة الماضية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" إلى 15 بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.