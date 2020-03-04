رئيس الشركة المصرية للمطارات يتفقد مطار أسوان الدولي

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زار الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات بزيارة مطار أسوان الدولى وتفقد صالات الوصول والسفر والترمك والبارك لمتابعة سير حركة الركاب والاجراءات والخدمات التى يتم تقديمها للوفود الركابية بمرحلتي السفر والوصول وذلك فى إطار حرص وزارة الطيران على متابعة سير العمل فى المطارات حفاظاًعلى التطوير الذى تشهده المطارات في الفترة الحالية.

وحرص محجوب على لقاء العاملين في المطار وناقش معهم المعوقات التي تواجه حركة التشغيل مستمعا إلى مقترحاتهم للتطوير من منظومة العمل.. وحث رئيس الشركة العاملين على الالتزام بالعمل الجاد الذي من شأنه المساهمة في رفعة الشركة.

وفي نهاية اللقاء وجه محجوب الشكر والتقدير لجموع العاملين والجهات والإدارات المختلفة بالمطار وقام بتوزيع شهادات تقدير للعاملين المتميزين بمطار أسوان الدولي لمساهمتهم الفعالة في تجديد ترخيص المطار.