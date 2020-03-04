إيران: ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 92 والمصابين إلى 2922

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المتحور المستجد "كوفيد – 19" في البلاد إلى 92 بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مساعد رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور أن عدد الإصابات ارتفع إلى 2922 .

وأوضح أنه من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 586 إصابة جديدة، موضحا أن من بين الإصابات الجديدة 253 إصابة في طهران.

كما أعلن أن 552 من المصابين قد تعافوا بالفعل.

وتأتي أزمة تفشي كورونا في إيران بينما تستعد البلاد للاحتفال بالعام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 20 مارس الجاري.

وقررت السلطات إغلاق المدارس والجامعات ودور العرض السينمائي والمسارح.