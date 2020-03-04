لايبزيج: لا عروض بشأن فيرنر ونرغب في تمديد عقد كلوسترمان

أعلن ماركوس كروشه، المدير الرياضي في نادي لايبزيج الألماني، اليوم الأربعاء، أن النادي لم يتلق استفسارات أو عروضا بشأن تيمو فيرنر، وأعرب عن رغبة النادي في تمديد عقد لوكاس كلوسترمان.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم، قال كروشه في رده على سؤال حول ما إذا كان النادي قد تلقى أي استفسارات أو عروض رسمية بشأن مهاجم المنتخب الألماني: "لا شيء على الإطلاق، لكن من الطبيعي أن يصبح تيمو في بؤرة اهتمام أندية أخرى، فالشاب يلعب موسما جيدا جدا جدا وكثيرا جدا ما يسجل".

وأضاف كروشه أن النادي مستعد في حال تلقي أي استفسار من أي جهة.

تجدر الإشارة إلى ان عقد فيرنر المستمر حتى 2023 يتضمن اعتبارا من الصيف المقبل بندا للتخارج، ويقال إن هذا البند ينص على دفع الطرف الذي يرغب في التخارج نحو 60 مليون يورو.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد رصد مؤخرا استثمارات لضم فيرنر، كما أن اللاعب يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب.

من ناحية أخرى، قال كروشه إن النادي يرغب، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، في تمديد عقده مع اللاعب الدولي كلوسترمان الذي ينتهي عقده في 2021، وأضاف:" هذا هو هدفنا"، مشيرا إلى أن الرغبة في تمديد العقد قبل بطولة يورو 2020، ليس من قبيل "المهلة الأخيرة، فلابد أن يقرر اللاعب هذا".

وتابع كروشه أنه على اتصال جيد مع مدير أعمال كلوسترمان وأبدى تفاؤله حيال التوصل إلى حل.

كان لايبزيج قد جدد تعاقده مؤخرا مع كل من كونراد لايمر (حتى 2023) وتايلر ادامز (حتى 2025).