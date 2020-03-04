أثينا تكذب إدعاءات أنقرة بشأن إطلاق النار على مهاجرين على الحدود بين البلدين

اتهمت اليونان، السلطات التركية، اليوم الأربعاء، بنشر أنباء كاذبة ، تزعم خلالها أن قواتها أصابت مهاجرين غير شرعيين تجمعوا عند الحدود البرية اليونانية.

ونفى المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، في سياق مؤتمر صحفي بثته قناة "الحرة" الأمريكية - بشكل قاطع ، إطلاق النار على مهاجرين على الحدود مع تركيا.

وأضاف أن المهاجرين يرشقون القوات اليونانية بعبوات غاز مسيل للدموع يستخدمه الجيش التركي.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أقر، بعبور نحو 135 ألف مهاجر الحدود اليوم من ولاية "أدرنة " إلى اليونان.