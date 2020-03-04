الحسن بن طلال: العرب بحاجة إلى مشروع ثقافي حضاري جامع

قال الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي، إننا نعيش زمن الفجوة ما بين الثورة الصناعية الرابعة وواقعنا اليوم، وأن عصر ما بعد الاتصال يهدف إلى استشراف المستقبل بتراكمية الماضي، ما يؤكد أهمية التخطيط لمستقبل يمكننا من التفاعل مع العالم والتطورات المتسارعة من حولنا.

وأوضح، في كلمة مسجلة له أمام منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة، أن إيجاد بيئات اتصال حكومية أو أهلية فاعلة، يتطلب بنى تحتية وتشريعات ملائمة ومبادرات استراتيجية، إلى جانب ثقافة فهم العالم الراهن التي تدمج ما بين نظم التواصل الحديثة ورؤية عالمية متصالحة مع الذات ومع الآخر، مؤكداً أن الإنسان المسلح بالمعرفة والقابل للتكيف ومواكبة الابتكار والممتلك لثقافة التواصل، يستطيع تسخير التسارع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، واستخدامه بشكل فاعل لتعزيز التنمية.

وأضاف: "نحتاج إلى مشروع ثقافي حضاري جامع، تشترك فيه المجاميع المتنوعة لمواجهة التحديات الحياتية في تحقيق كرامة إنسانية والتحرر من الجوع والخوف، وهذا يعني الفرق بين الثنائية وبين التراكم التعددي، وبالتالي التنوع المبني على الاحترام بعيدا عن ثنائية استقطاب الكراهية، وكل ذلك يتطلب تبني ثقافة الاحترام للآخر والتفاعل الاستباقي".

وأكد رئيس منتدى الفكر العربي، أن مستقبل ما بعد الاتصال، يستند إلى المقدرة على التفكير والتصرف والتواصل على نحو مغاير، وعلى امتلاك المنظور العالمي والثقافة الكونية، مشيراً إلى أنه لا يؤمن بصراع الحضارات، بقدر ما يؤمن بأن هناك حضارة عالمية واحدة وعشرات الآلاف من الثقافات المتصارعة التي تمتلك استراتيجيات مختلفة وتطبيقات في الإطار الوطني والحكومي والأهلي والفردي لخلق بيئة تنافسية في المعرفة والتفاعل والخدمة وفق معايير الجودة والسرعة والاستجابة؛ الأمر الذي يحتاج إلى منظومة واسعة من الشروط والاستراتيجيات والبنى التحتية والبحوث المعمقة والتأهيل والتدريب والإرادة.