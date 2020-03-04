30 لاعبا في معسكر المقاصة بالإسماعيلية

غادر فريق الكرة بنادي مصر المقاصة القاهرة ظهر اليوم، الأربعاء، إلى مدينة الإسماعيلية؛ للدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها في الخامسة مساء يوم 12 مارس الجاري على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ18 للدوري.

وضم إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة 30 لاعبًا للمعسكر، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول على هامش المعسكر في تمام الخامسة مساء اليوم.

ويسعي الجهاز الفني للمقاصة خلال المعسكر إلى رفع المعدلات البدنية والفنية للوصول بجميع اللاعبين إلى أعلى مستوى من الجاهزية والتركيز.

ويبحث الجهاز الفني إقامة مباراة ودية أو أكثر على هامش المعسكر، استعدادا للدور الثاني للدوري.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة أن الجهاز الفني حرص علي اصطحاب جميع اللاعبين للمعسكر بما فيهم الصاعدون والعائدون من الإصابة لتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة، وتجهيز أكثر من لاعب في كل مركز مع بداية الدور الثاني للدوري .