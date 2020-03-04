أقوى انكماش لقطاع الخدمات في اليابان منذ 2014

أظهر تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية انكماش نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال فبراير الماضي بأعلى وتيرة له منذ أبريل 2014 على خلفية تضرر قطاع السياحة الياباني من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وبحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء تراجع مؤشر جيبون لثقة مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 8ر46 نقطة مقابل 51 نقطة في يناير الماضي.

تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأشارت بيانات التقرير إلى تراجع الطلب على الخدمات في اليابان إلى أقل مستوى له منذ ثمانية أعوام ونصف العام، حيث تراجعت التعاقدات الجديدة التي حصلت عليها شركات الخدمات نتيجة تراجع أعداد السائحين الأجانب على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما تراجع تفاؤل مقدمي الخدمات في اليابان للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى أقل مستوى لها منذ حوالي أربعة أعوام، في المقابل استمر قطاع الخدمات في توظيف عمالة جديدة.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار مستلزمات الإنتاج، في ظل تقارير عن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والعمالة، رغم تراجع معدل التضخم. كما واصل مؤشر أسعار المنتجات ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي.