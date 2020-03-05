سفراء عرب لـ«وام»: إجلاء الإمارات رعايا دول شقيقة وصديقة من «ووهان» عمل إنساني كبير

أكد عدد من سفراء الدولة العربية المعتمدين لدى دولة الإمارت العربية المتحدة، أن المبادرة الإنسانية لدولة الإمارات بتوجيهات الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة من مدينة "ووهان" الصينية إلى أرض الوطن واستضافتهم في المدينة الإنسانية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا وتقديم العلاجات لهم،هي عمل إنساني كبير ليس بغريب على قيادة وحكومة وشعب الإمارات السباقين دائما في مد يد العون إلى الأشقاء وإلى العمل الخيري والإنساني في كل مكان.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، عن السفير المصري لدى الإمارات شريف محمد فؤاد البديوي، قوله - إن الاستجابة الطيبة والسريعة من دولة الإمارات للمساعدة في إجلاء مواطنين مصريين من مدينة "ووهان" الصينية وإعادتهم الى أرض الوطن تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والتعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين انطلاقا من خصوصية العلاقات ومتانتها.

وتوجه السفير المصري، بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات وإلى قيادتها الرشيدة على مواقفها الإنسانية ودعمها ومساندتها الدائمة للدول العربية وخاصة الشعب المصري الذي يقدر عاليا هذه اللفتة الإنسانية ووقوف الإمارات الدائم إلى جانبه.

ومن جانبه .. توجه سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة فهد سعيد المنهالي، بالشكر لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدا أن الشعب اليمني سيظل يحتفظ في ذاكرته ووجدانه هذه المواقف الإنسانية والمواقف الأخوية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي دائما ما تقف إلى جانب اليمن في السراء والضراء.

ومن جانبه .. ثمن محمد أمين عبدالله الكارب سفير السودان لدى الدولة، عاليا الاستجابة السريعة من حكومة الإمارات لطلب الحكومة السودانية بإجلاء الطلبة السودانيين الدارسين في الصين - وقال "إن هذا الموقف الإنساني هو دليل إضافي وواضح على مواقف حكومة الإمارات الشقيقة الداعمة للسودان، معربا عن تقدير حكومة الخرطوم وأسر وأهالي الطلبة وشكرهم للقيادة الرشيدة للدولة على هذا الموقف الإنساني النبيل، كما أعرب عن عميق التقدير لوزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفير الدولة وطاقم السفارة بالخرطوم الذين تابعوا بحرص وتنسيق تام مع الحكومة السودانية إلى أن تمت عملية الإجلاء.

من جانبه، قال الدكتور زيد عز الدين محمد نوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة - إن المبادرات الإنسانية ليست غريبة على دولة الإمارات التي دائما تسارع إلى تلبية النداءات، الإنسانية الملحة، خصوصا التي تتعلق منها بالشؤون العربية والأخوة العربية.

وثمن السفير العراقي الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الامارات في مساعدة أشقائها، وخاصة تلك المبادرة الإنسانية المتعلقة بالعراقيين المتواجدين في الصين ويعانون من ظروف صعبة ، معربا عن سعادته عن خالص الشكر والإمتنان لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على مواقفهم الإنسانية وحرصهم الدائم على توثيق التعاون مع العراق، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد في طليعة الدول التي قدمت الدعم للعراق بعد العام 2003 .

وأشاد محمد الهيبة سفير موريتانيا لدى الدولة، بمواقف الإمارات الإنسانية ووقوفها المستمر إلى جانب الأشقاء العرب وتقديم الدعم والعون لهم في كل الأوقات، مثمنا مبادرة إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والصديقة من مدينة ووهان الصينية، مؤكدا أن هذه المبادرة هي عمل إنساني كبير وهذا ليس بغريب على دولة الإمارات السباقة دائما إلى العمل الخيري والإنساني.