تتجه الأنظار الليلة صوب الولايات المتحدة الأمريكية، في اليوم المعروف إعلاميًا بـ«الثلاثاء الكبير» الذي تصوت فيه 14 ولاية أمريكية.

ستحدد الأوفر حظا في تمثيل الحزب، والتنافس اليوم ينحصر تقريبا ما بين مرشحين اثنين هما اليساري بيرني ساندرز الذي جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين ونائب الرئيس السابق جو بادين، حسبما كشفت «بيزنس إنسايدر».

وحتى اللحظة الحالية، لم يعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عن دعمه لنائبه السابق والمرشح الحالي جو بايدن، بينما جاء الدعم من رئيس الأركان السابق لأوباما دينيس ماكدونو، ووزير الدفاع السابق تشاك هاجيل، وسفيرة الأمم المتحدة السابقة سامانثا باور، ومستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس.

في مقال نشرته صحيفة سانت بول بايونير برس، قال رئيس الأركان السابق لأوباما دينيس ماكدونو إنه خلال فترة عمله مع بايدن "تأكد أنه سيكون رئيسا ممتازا، وبإمكانه تحقيق العديد من المهام الصعبة".