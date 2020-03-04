وزيرة الهجرة تشارك في«منتدى المرأة الاقتصادي» المنعقد للمرة الأولى بمصر

مكرم: تنظيم المنتدى في مصر يعكس دور المرأة المصرية المحوري.. ومصر نموذج التعايش بين الجنسيات والأديان



شاركت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، اليوم، بالدورة الخامسة والثلاثين لمنتدى المرأة الاقتصادي-مصر 2020 الذي يقام للمرة الأولى بمصر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي الرابع والخامس من مارس الجاري.

واستعرضت مكرم، دور الوزارة في دعم وتشجيع السيدات المصريات من خلال استراتيجية عمل الوزارة والمتمثلة في عدد من الفعاليات كمؤتمرات "مصر تستطيع"، كذلك مبادرة "مراكب النجاة"، مؤكدة على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بالمرأة، فالحكومة المصرية تشهد في هذه المرحلة تواجد 8 وزيرات يحملن ملفات هامة للغاية، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة المرأة المصرية على صناعة الفارق وإضافة المزيد من العمل في مختلف التخصصات لتصبح شريكة أساسية في بناء مصر الجديدة.

وقالت إن بداية عملها في وزارة الهجرة بعد قرار الرئيس بعودتها مرة أخرى للحكومة في سبتمبر 2015، شهدت عددا من التحديات كي تصل الوزارة لمختلف المصريين بالخارج لتلبية احتاجاتهم والعمل على خلق تواصل حقيقي بينهم وبين وطنهم مصر، ذلك الهدف الذي عادت من أجله وزارة الهجرة للحكومة مرة أخرى، مؤكدة دعم الرئيس لكافة خطط الوزارة، ما يعد دافعا لنجاح هذه الخطط وتطويرها بالشكل الذي يضمن تأثيرها الإيجابي في حياة المصريين بالخارج.

وأشارت مكرم، إلى التعاون البناء والمستمر بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة في عدد من المبادرات والأنشطة آخرها مبادرة "مراكب النجاة" التي تستهدف التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال توعية السيدات بالمحافظات المصدرة لها بمخاطر هذه الظاهرة، كون المرأة كأم تلعب دورا محوريا في قرار ابنائها بالإقدام نحو الهجرة غير الشرعية، كذلك التعاون على تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذي سلط الضوء على ناجحات المرأة المصرية بالخارج، وخلق مساحة حقيقة للحوار المتبادل معهم، بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في المجالات المختلفة.

ونوهت إلى أن المرأة المصرية عظيمة سواء كانت وزيرة أو ربة منزل أو امرأة بسيطة، مشيرة إلى أن كل سيدة مصرية لها دور تقوم به في مجتمعها، حيث إن المجلس القومي للمرأة يقوم بدعم ومساندة المرأة المصرية ، ويحدد المشكلات التي تواجهها ويعمل على حلها.

وتابعت: أن مصر تعد نموذجا حيا للتعايش، حيث يعيش على أرضها مختلف الجنسيات والأديان وجميعهم في تعايش دائم دون عنصرية أو تمييز، وعلى عكس ما يروج البعض، فمصر كانت وما زالت تفتح أبوابها للجميع، فإنه يعيش على أرضها الكثير من أهلنا السوريين، ولم تضعهم مصر في معسكرات كما تفعل بعص الدول، إنما أعطتهم فرصة حقيقية للانخراط في المجتمع المصري، حتى أصبحوا جزءاً رئيسيا منه.