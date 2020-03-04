دورة تدريبية لممرضات رعاية الوحدات الصحية على أعمال «فحص الثدي» بالفيوم

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نظمت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة في الفيوم دورة تدريبية لممرضات الرعاية الأولية بجميع الوحدات الصحية، على أعمال مبادرة فحص الثدي، وذلك ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.

وصرح الدكتور عماد حسين، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، أن التدريب يشمل الوحدات الصحية بالمحافظة وعددها 111 وحدة صحية بجميع المراكز على أعمال مبادرة فحص الثدي.

وأضاف أن التدريب يستمر لمدة يومي الأربعاء والخميس، على فترتين، بحيث تحضر من كل وحدة ممرضة كل يوم بإجمالي 111 ممرضة في اليوم.

وأشار إلى أن الفترة الأولى بدأت من اليوم بمشاركة تمريض إدارات (سنورس- مركز الفيوم - ابشواى)، وتشمل الفترة الثانية (طامية -إطسا -يوسف الصديق - بندر الفيوم).