 الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني - بوابة الشروق
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الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 8:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 8:02 م

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم /الأربعاء/ رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني اليوم لمبعوث البرهان الفريق ركن بحري إبراهيم جابر إبراهيم ، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية الراسخة والقديمة وكيفية الوصول بها إلى آفاق أرحب اقتصاديا وسياسيا وفي كل المجالات.

وأطلع المبعوث السوداني، الرئيس الموريتاني على تطورات الأوضاع في السودان..قائلا : "نأمل أن تشهد الأيام القادمة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وكل الاتفاقيات الموقعة سابقا والتي يجري الاتفاق عليها حاليا َوإعطاء دفع حقيقي لمسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين".


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