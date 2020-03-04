أتلتيك بلباو يوضح موقفه من ضم هيجواين

استبعد رافاييل ألكورتا المدير الرياضي بنادي أتلتيك بلباو الإسباني، اليوم الأربعاء أن يكون ناديه مهتما بضم المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين /32 عاما/ لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وأشار ألكورتا إلى أن انتماء جد هيجواين لإقليم الباسك ليس كافيا لينضم اللاعب إلى صفوف بلباو.

ويشتهر بلباو بأنه يتعاقد فقط مع اللاعبين الذين ينتمون لإقليم الباسك.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن النادي قد يتعاقد مع هيجواين بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي لاسيما وأن أصول جده ترجع إلى إقليم الباسك الفرنسي حيث كان مواطنا في الباسك قبل الهجرة إلى الأرجنتين.

ورغم هذا ، استبعد ألكورتا اهتمام ناديه بهيجواين قائلا في تصريحات إعلامية : "أتمنى لو كان هيجواين ولد أو تربى هنا. إذا لم تكن لديه هاتان الصفتان... فليس مهما مسألة أصول جده. هذا ليس متاحا الآن".

وكان والد هيجواين قال قبل سنوات في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الرياضية قبل انتقال هيجواين لفريقه السابق ريال مدريد الإسباني: "أصولنا تعود لإقليم الباسك الفرنسي. ولكن والدي قال إن جدي علمه أن الباسك ليس إسبانيا وليس فرنسيا وإنما هو الباسك فقط".