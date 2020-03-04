عرض برنامج "أحلام مواطن"، تقريرًا لفعاليات مبادرة "مهنتك مستقبلك" من خلال مبادرة "حياة كريمة"، التي دشنتها وزارة القوى العاملة، تحت رعاية الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور الدكتورة نيفين الجامع وزيرة الصناعة والتجارة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بإعلان إطلاق 5 وحدات تدريبية متنقلة مرحلة ثالثة تجوب قرى ونجوع محافظات القليوبية والبحيرة ومرسى مطروح وقنا وأسوان.

وقالت نيفين الجامع، وزيرة الصناعة والتجارة، خلال لقائها ببرنامج "أحلام مواطن"، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تفتح أيديها لكل الأيدي العاملة التي لديها خبرات أو غيرها، للتدريب والتأهيل من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، التي أطلقتها وزارة القوى العاملة، لتمكين الشباب من الالتحاق بفرص عمل، أو إدارة مشروعاتهم الخاصة.

وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، أنه سيتم تقييم هذه المبادرة في 30 يونيو المقبل، لمعرفة مدى إيجابيتها واستفادة الشباب والسيدات منها وإقبالهم على الوحدات التدريبية لتطويرها أو زيادة عددها، موجهة رسالة للشباب قائلة: "بلدنا محتاجة لكل الأيدي العاملة، واللي مش لاقي شغل أو مش عارف يشتغل أو يعمل مشروع، نقول له الدولة جهودها تتضافر لتحقيق أحلام المواطنين وتوفير مستوى معيشة مناسب لهم".