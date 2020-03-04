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تشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.

تشير الاستطلاعات المبكرة إلى أنها قد لا تكون ليلة جيدة لسيناتور ماساتشوستس إليزابيث وارين، في ولايتها الأصلية.

تعتبر وارن من أوائل القادة إلى جانب السناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن، وفقًا لتوقعات سي إن إن.

في ماساتشوستس 91 مندوبًا، وينحصر التنافس بشكل كبير بين مرشحين أثنين هما اليساري بيرني ساندرز الذي جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين ونائب الرئيس السابق جو بادين، وتخوض امرأتان السباق وهما إليزابيث وارين وتولسي غابارد. ويبلغ عدد اصوات المندوبين التي يجري التنافس عليها اليوم 1244.

ويبلغ إجمالي أصوات المندوبين في الحزب الديمقراطي 3979 وللفوز بترشيح الحزب على أي المتنافسين نيل أصوات 1991 مندوباً.