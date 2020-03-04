قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن أن كمية مياه ملء سد النهضة المُعلن عنها لن تساعد إثيوبيا في توليد الكهرباء، مضيفًا أن هناك العديد من المشاكل الفنية في إنشاء السد، بالإضافة إلى عدة عوائق كـ«أمان السد والدراسات الخاصة بالآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية له».

وأضاف «السباعي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «منتصف الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء أن المفاوضات حول سد النهضة بدأت منذ 5 سنوات وتم تكثيفها في نوفمبر الماضي، مضيفًا أن على أساسها حدث تسلسل كبير وجلسات فنية وسياسية.

وتابع أن إثيوبيا تغيبت عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات، لافتًا إلى أن ذلك كان مُستغربًا من الأطراف كافة.

وأبدى استياءه من أن البيان الإثيوبي الصادر مؤخرًا أفاد «باحتياجهم مزيدًا من الوقت لتناول الأمر»، مؤكدًا أنه تم تغطية معظم النقاط التي تشغل الأطراف كافة في مفاوضات واشنطن الأخيرة.

وأكد أن الجانب المصري اتبع السبل التفاوضية كافة؛ للوصول لحلول ترضي جميع الأطراف وتؤدي إلى المصالح المشتركة، طبقًا للقانون الدولي ووفقًا لاتفاقية «إعلان المباديء» التي تم توقيها في مارس 2015، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق فيها على مجموعة من المباديء التي تعتمد على «حسن النية وعدم الاضرار، بالإضافة إلى أن لا يتم ملء السد إلا بعد الرجوع إلى مصر والسودان وموافقتهما».

وأوضح أن إثيوبيا لم تبدأ بملء الخزان، مضيفًا أن ذلك سيتم بالتوازي مع عملية الإنشاء، خلال يوليو القادم.

وأعلنت إثيوبيا، الأربعاء الماضي، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، التي كان من المزمع عقدها الخميس والجمعة، بواشنطن.

وأصدرت وزارة الخارجية بيان مشترك مع وزارة الرى ترفضان فيه الإجراءات التى اتخذتها أثيوبيا إزاء مفاوضات أزمة سد النهضة.