 إيطاليا تغلق كل المدارس اعتبارا من غد وحتى منتصف مارس الجاري - بوابة الشروق
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إيطاليا تغلق كل المدارس اعتبارا من غد وحتى منتصف مارس الجاري

(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 11:18 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 11:18 م

أعلنت لوسيا أزولينا وزيرة التعليم الإيطالية اليوم الأربعاء عن إغلاق جميع المدارس اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى الخامس عشر من مارس الجاري لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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