إيطاليا تغلق كل المدارس اعتبارا من غد وحتى منتصف مارس الجاري

أعلنت لوسيا أزولينا وزيرة التعليم الإيطالية اليوم الأربعاء عن إغلاق جميع المدارس اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى الخامس عشر من مارس الجاري لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.