إيطاليا تغلق كل المدارس اعتبارا من غد وحتى منتصف مارس الجاري

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أعلنت لوسيا أزولينا وزيرة التعليم الإيطالية اليوم الأربعاء عن إغلاق جميع المدارس اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى الخامس عشر من مارس الجاري لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.