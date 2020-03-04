 جو بايدن المنافس على ترشيح الحزب الديمقراطي: آمالي كبيرة في قلب الأوضاع - بوابة الشروق
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جو بايدن المنافس على ترشيح الحزب الديمقراطي: آمالي كبيرة في قلب الأوضاع

جو بايدن
جو بايدن

نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 1:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 1:34 ص

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إن "آماله مرتفعة" في يوم الثلاثاء الكبير لقلب الأوضاع وتحويل الدفة لصالحه، في منافسات الحزب الديمقراطي، والتي يحل بها حتى الآن ثانيا خلف السيناتور بيرني ساندرز.


وحقق بايدن فوزًا حاسمًا في ولاية ساوث كارولينا، ثم أيد ثلاثة من منافسيه السابقين ترشحه، مما اعتبر ضربة لساندرز.


وأعربت حملة بايدن في تصريحات نقلتها "سي إن إن" عن أملهم في أن يترجم "الثلاثاء الكبير" جهود الأيام الثلاثة الماضية، التي كشفت أن بايدن يتمتع بقوة ملحوظة على الأرض في العديد من الولايات، خاصة الجنوبية.


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