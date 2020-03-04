المسؤولون بـ «الإفريقى وأولادنا والإسماعيلية السينمائى» ينفون تأثر المهرجانات بسبب كورونا

سيد فؤاد: لا يوجد أى خطورة.. ولم يعتذر ضيف واحد عن الحضور.. و500 مدعو فى حفل الافتتاح

فايزة هنداوى: اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية والوفد الصينى اعتذر لاستشعارهم الحرج

سعاد شوقى: نحضر للدورة الجديدة فى إبريل المقبل بشكل طبيعى وننفذ ما تراه الدولة صائبا

نفى المسئولون عن ثلاث فاعليات فنية كبيرة تستقبلها مصر خلال الفترة القادمة الاتجاه لإلغاء أو تأجيل الفاعليات نظرا لانتشار فيروس «كرونا» كما حدث مع بعض المهرجانات العربية التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى إلى أن يتم القضاء على هذا الفيروس.

واتفق جميع المسئولين أن الظروف البيئية والمناخية والجغرافية لمصر تجعلها دولة آمنة، ومشجعة لاستقبال مثل هذه الفعاليات.

البداية كانت مع السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان «الأقصر الإفريقى» الذى تقام دورته التاسعة خلال أيام قليلة، فى الفترة من 6 مارس الحالى، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر، والذى قال:

كل دولة لديها حساباتها الخاصة الناتجة عن ظروفها البيئية والمناخية والجغرافية، ولديها سياساتها الصحية، وهو ما ينطبق على مصر، ولا ترى الدولة المصرية أى خطورة فى إقامة مثل هذه الفعاليات، ولا الضيوف أنفسهم يرون أى خطورة عليهم من المجىء لمصر، فلم نتلق اعتذارا واحدا من قبل الضيوف عن الحضور، بل بالعكس تماما فكل الضيوف أكدوا حضورهم وعبروا عن فرحتهم بهذه الزيارة، وعليه فحفل الافتتاح سيقام فى موعده وفى معبد الكرنك كما أعلنا سابقا، بحضور نحو 500 مدعو من مصر والدول الإفريقية وبعض الدول الأوروبية والآسيوية المشاركة فى إنتاج عدد من الأفلام المشاركة فى مسابقات المهرجان.

وتابع رئيس «الأقصر الإفريقى» كلامه: الحمد لله منذ انتشار الفيروس وليس لدى مصر مشكلة كبيرة معه، والحالات المحدودة التى تم اكتشاف إصاباتها بالفيروس تعافت وتعاملت معها الدولة بشكل احترافى، ولا ننسى أن المهرجان يقام فى محافظة «الأقصر» التى تتمتع بالدفء والمناخ الصحى، وأود أن أشير إلى أن هناك مهرجانا كبيرا يقام حاليا فى محافظة قنا وهو مهرجان «دندرة» الذى يحضره آلاف والحمد لله الأمور تسير بشكل رائع وعلى خير ما يرام.

ومن ناحيتها أكدت فايزة هنداوى، مديرة المركز الإعلامى لملتقى «أولادنا» لفنون ذوى القدرات الخاصة ان الدورة الرابعة للملتقى ستقام فى موعدها المحدد فى الفترة من 20 حتى مارس الحالى بالقاهرة وقالت:

اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة كل المشاركين فى الملتقى حيث تواصلنا مع المسئولين فى الدولة وأخبرناهم بعدد الوفود القادمة من 36 دولة، وهناك تواصل مستمر بيننا وبينهم، خاصة أن الملتقى حدث فنى كبير يحظى برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحقق نجاحا ملموسا طوال الدورات الماضية وكل عام يشهد زيادة فى عدد المشاركين، ومن جانبهم أكد المسئولون فى الدولة عن استعداد مصر لاستقبال كل الضيوف وأن هناك إجراءات احترازية على أعلى مستوى يتم اتخاذها للتأكد من سلامة الجميع، ولذا فنحن مطمئنون تماما على إقامة الفاعليات بشكل آمن.

وكشفت مديرة المركز الإعلامى لملتقى «أولادنا» عن اعتذار الوفد الصينى عن الحضور وقالت:

فى كل الدورات الماضية كانت هناك مشاركة كبيرة من قبل «الصين»؛ حيث تحرص على المشاركة فى كل فاعليات الملتقى وبفرق استعراضية كبيرة، لكن نظرا للأحداث التى طرأت وانتشار الفيروس، تلقينا خطاب اعتذار من جانبهم، وقالوا فى خطابهم إنه رغم سلامة جميع أفراد الوفد الذى كان مفترض حضوره للقاهرة وقوامه نحو 60 صينيا، وعدم إصابة أى منهم بالفيروس، لكن لاستشعارهم الحرج رأوا ضرورة الاعتذار هذه الدورة، على أن يشاركوا فى الدورات القادمة بعد أن تمر الأزمة بسلام.

ومن جانبها قالت سعاد شوقى، رئيسة المركز القومى للسينما، الجهة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الذى تقام دورته الـ 22 فى الفترة من 8 إبريل المقبل حتى 14 من نفس الشهر، إن مهرجان «الإسماعيلية» هو مهرجان «دولة» وعليه فهى ملتزمة بقرار الدولة فى هذا الشأن.

وأضافت: حتى الآن لا يوجد أى كلام عن تأجيل أو إلغاء، وهناك فاعليات فنية كثيرة تسبقنا ولم يتم تأجيلها وستقام فى موعدها المحدد، مع وضع فى الاعتبار أن مهرجاننا يقام فى شهر إبريل، وحتى هذا الوقت لا أحد يعلم ماذا سيحدث، وإن كنا نتمنى أن تسير الأمور على خير فى العالم كله ويتم القضاء على هذا الفيروس تماما، وحتى هذه اللحظة فالأمور تسير فى مهرجان «الإسماعيلية السينمائى» بشكل طبيعى، وتشهد هذه الفترة التحضيرات النهائية للدورة الجديدة.