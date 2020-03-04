السنغال تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات السنغالية تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لفرنسي يبلغ من العمر ثمانين عاما، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد دكار تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد، وصاحبها فرنسي أيضا.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة السنغالية، إن معهد باستور بداكار، أبلغها "بالحالة الإيجابية الثانية لكوفيد 19، ويتعلق الأمر بفرنسي يبلغ من العمر ثمانين سنة، يعيش في ضاحية سارسيل الباريسية، وقد قدم إلى السنغال ويخضع للمراقبة في قسم الأمراض المعدية بمستشفى افان بداكار، ووصف البيان وضع المصاب بالمستقر، حيث يجري تحديد الأشخاص الذين يمكن أن يكون قد تعامل معهم.

وأوضحت الوزارة أن حالة الفرنسي الذي أعلن عن إصابته أمس الأول "الاثنين" في تحسن.