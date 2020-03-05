مستشار الأمن الوطني البحريني يشيد بالدور الذي تقوم به المملكة المتحدة في حفظ الأمن والسلم العالمي

بحث الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي البحريني، مع السير مارك سيدول مستشار حكومة المملكة المتحدة للأمن الوطني، أوجه التعاون المشترك بين البلدين من خلال تبادل الخبرات وسبل تطويرها وتعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأربعاء، أن مستشار الأمن الوطني البحريني أشاد خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به المملكة المتحدة على المستوى الدولي في حفظ الأمن والسلم العالمي وعمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط مملكة البحرين مع المملكة المتحدة .