جميعة كينية تدشن أول مشروع تحيلة مياه البحر بألواح الطاقة الشمسية

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نجحت جمعية أهلية في كينيا، في تدشين أول مشروع تحلية مياه بألواح الطاقة الشمسية بأحد المدن الكينية، في الوقت الذي يعاني العالم من نقص في المياه العذبة حيث سيفتقد نصف سكانه الماء النظيف بحلول عام 2025، حسب الدراسات.

وبحسب موقع "ريتيرن تو ناو"، فإن جمعية أهلية تسمى "طاقة العطاء" أنشأت مجموعة ألواح شمسية بمدينة كينية ساحلية بشأنها توفير 20 ألف جالون من المياه المحلاة يوميا لـ35 ألف شخص يعانون نقص المياه.

ويقول هيز بارنرد، مدير الجمعية إنه يجب يتعلم الناس كيف يجلبون مياه المحيطات ويقومون بتحليتها عند احتياجها بكفاءة وفاعلية.

ويضيف بارنرد أنه يخطط لعمل مثل ذلك المشروع بمناطق أخرى حول العالم استعدادا لتفاقم أزمة المياه التى ستطال نصف العالم بعد سنوات قليلة، وبحسب الدراسات فإنه بالوقت الحالي يفتقد شخص بين كل 3 حول العالم الحصول على ماء آمن للشرب.

وخلال الخمس سنين الماضية عانت المدينة الكينية من أزمة مزدوجة فتعرضت مواردها المائية للجفاف وبالمقابل زادت نسبة الفيضانات لديها من مياه البحر غير الصالحة للشرب بل أدت لتمليح الآبار العذبة وإفسادها.

وتتوقع الجمعية أن يثمر المشروع الذي يتكلف نصف مليون دولار عن فرص عمل لأهالى المدينة والذين سيقومون بنقل المياه للمدن والقري المجاورة ويتقاضون أجر ذلك.

وبدفع كل من أهل المدينة "شيلينج كيني" (العملة الوطنية في كينيا) واحد لجالون الماء فمن المتوقع أن يغطى المشروع تكلفة إنشائه خلال 5 سنوات، فيما وخطط المنظمة لاستغلال أرباح المشروع لبناء مشروع غيره واستغلال أرباح المشروع التالى لبناء الذى يليه.

وتخطط الجمعية لتطوير الألواح المستخدمة تحت إشراف شركة تسلا لتقل تكلفة محطة تحلية المياه منها من تكلفة نصف مليون دولار لـ100 ألف دولار فقط.