المفوضية الأوروبية تكشف النقاب عن قانون يصون هدف تحييد الكربون لعام 2050



سيكشف مسؤول شؤون البيئة البارز بالاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانس النقاب اليوم الأربعاء عن مسودة قانون ، تصون هدف الاتحاد الأوروبي لتحييد صافي انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 .



وقانون المناخ يمثل مبدأ رئيسيا لخطة المفوضية الأوروبية لإصلاح اقتصاد الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم الاتفاق الأخضر الأوروبي.



ويتمثل الهدف في الحد بشكل كبير من الأنشطة ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة للتكتل وبالتالي مساهمته في الاحتباس الحراري.



لكن حتى قبل كشف النقاب عنها، تعرضت مسودة الاقتراح لانتقادات من جميع الأطراف.



فقد انتقدت ناشطة المناخ السويدية، جريتا تونبرج- التي وجهت دعوة لها للانضمام إلى اجتماع المفوضية اليوم الأربعاء القانون المقترح بوصفه "استسلام" في خطاب مفتوح مع 33 من النشطاء الشبان الآخرين.



وكتبوا في موقع "كربون بريف" الالكتروني للمناخ "صافي انبعاثات تصل إلى الصفر بحلول عام 2050 بالنسبة للاتحاد الأوروبي تساوي استسلام. هذا يعني تنازلا. لا نحتاج فحسب أهدافا لعام 2030 أو 2050 فقط. إننا أهم من كل شيء، نحتاج لها لعام 2020 وكل شهر وكل عام بعد ذلك".



وأثارت منظ مات بيئية مخاوف مماثلة.



وفي الواقع، يركز التشريع المقترح فقط على هدف عام 2050، طبقا لما ذكرته مسودة أخيرة حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بينما يؤجل جهودا لتشديد أهداف عام 2030 للتكتل- حيث أن الأمر ضروري للوفاء باتفاق باريس بشأن التغير المناخي، وهو اتفاق تاريخي للأمم المتحدة.



وفي خطاب مفتوح مشترك موجه إلى نائب رئيس المفوضية، فرانس تيمرمانس، حث وزراء البيئة الـ12 بالاتحاد الأوروبي على تقديم موعد الوفاء بالأهداف المقترحة للمفوضية لعام 2030 إلى يونيو على أقصى تقدير .