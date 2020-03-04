طرح الأغنية الدعائية لفيلم «ريما» بصوت وائل الفشني -فيديو

طرح المنتج عمرو طنطاوي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد ريما تحت عنوان "رؤية" على قناة الفيلم على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية "رؤية" غناء ولحن وائل الفشني، كلمات خالد البيه، توزيع مودي، مهندس صوت ياسر حسين، وهي تنتمي الى نوعية الانشاد الصوفي وتعكس قصة الفيلم الذي يدور حول الطفلة ريما التي ترى احداث غيبية تحدث في المستقبل.

وكلمات الاغنية هي مقتطفات من التراث الصوفي لمولانا الإمام ماضي أبو العزائم فتقول: "مش كل رؤية خير.. مش كل عالي طير.. إبره تاهت ف بير.. الخوف صانك كتير.. عدد بلا مدد.. مدد ولا عمد.. بناك بقا هدد.. بادي ولا أعتمد.. يا رفـاقَ الصبـرِ فـي حكـمِ القـدرْ.. هل لنـا مـن منصـفٍ يجلـو الخبـرْ".

صرح المنتج عمرو طنطاوي ان الفيلم كان من المقرر عرضه اليوم بالسينمات ولكن نتيجة موجة الهلع بشأن تفشي مرض كوفيد-19 في إقليم الشرق المتوسط والمعروف اعلاميا بفيروس كورونا المستجد وظهور حالتين في مصر، قررت الشركة المنتجة بالاتفاق مع شركة التوزيع تأجيل عرض الفيلم لمدة اسبوع حتى تتبين الوضع الاخير لانتشار الفيروس في مصر والوطن العربي وعلى اساسه يتم تحديد موعد نزول الفيلم سواء خلال هذا الشهر او تأجيله الى موسم الصيف القادم بعد القضاء التام على المرض

يذكر ان فيلم ريما بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، مستشار اعلامي محمد بدر، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.