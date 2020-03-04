بريطانيا: الإعلانات عن كمامات واقية من الكورونا تثير الذعر

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قررت هيئة الرقابة على الإعلانات في بريطانيا اليوم الأربعاء حظر بث إعلانين لأقنعة "كمامات" قالت إنهما يحتويان على ادعاءات مضللة و"تثير الذعر"، حيث وصف الإعلانان الكمامات بأنها تقي من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت هيئة معايير الإعلان إنها حظرت الإعلانين بعد التحقيق في اتهامات بأنهما "مضللان وغير مسؤولين ويثيران الذعر".

وأوضحت الهيئة إنها أمرت الشركتين المعلنتين "بضمان عدم ذكر أو الإشارة إلى أن منتجاتهما يمكن أن يحمي المستهلكين من فيروس كورونا، وضمان أن إعلاناتهما لا تسبب الخوف دون مبرر".

وتنصح منظمة الصحة العالمية بأن الأشخاص الأصحاء لا يحتاجون إلى ارتداء قناع للوقاية من المرض إلا إذا كانوا يقومون على رعاية آخرين يشتبه في إصابتهم بفيروس كوفيد-19 .

وأطلقت الحكومة البريطانية حملة دعائية جديدة لمكافحة فيروس كورونا تؤكد أن غسل اليدين بشكل متكرر هو أهم إجراء وقائي من قبل الجمهور.

وأكدت بريطانيا تسجيل 51 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى أمس الثلاثاء، معظمها لأشخاص قادمين من الخارج.