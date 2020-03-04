حملة ساندرز: لا نتحمس لانسحاب وارن من انتخابات الديمقراطيين

رغم انتماء بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، المتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، لما يوصف بالجناح التقدمي بالحزب، إلا أن حملة ساندرز ترى أنه لا مصلحة لها في انسحاب وارن حاليا.

واستفاد المنافس الرئيسي لساندرز، نائب الرئيس السابق جو بايدن، من سلسلة الانسحابات السابقة والتي شملت بيت بوتيدجيدج وإيمي كلوبوشار.

وقال فيض شاكر، مدير حملة ساندرز، في تصريحات لـ "سي إن إن" إنه لم تكن هناك محاولات من قبل حملة ساندرز للتواصل مع وارن أو مساعديها، لإقامة شراكة أو إقناعها بدعم حملتهم.

وأضاف شاكر: "لقد قامت وارن بحملات جادة، وجمعت الكثير من المال وحصلت على الكثير من الأصوات، وينبغي دعمها لتتخذ قرارها بنفسها".