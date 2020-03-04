وزير فرنسي: أوروبا لن ترضخ لابتزاز أردوغان لها باللاجئين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان تركيا بابتزاز أوروبا بإرسال اللاجئين إلى الحدود اليونانية.

وقال لو دريان لمجلس الشيوخ في باريس: "هذه الهجرة الناجمة عن ضغوط هي أمر منظم...ينظمه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشكل من أشكال الابتزاز ضد الاتحاد الأوروبي".

وتابع لو دريان: "لن يرضخ الاتحاد الأوروبي لهذا الابتزاز"، مضيفًا أن "حدود اليونان، وبالتالي حدود منطقة شنجن مغلقة. وسنتأكد من بقائها مغلقة".

وأضاف لو دريان أن فرنسا تريد تقديم المساعدات للاجئين السوريين المحاصرين بسبب الصراع داخل محافظة إدلب، حيث تم إغلاق الحدود مع تركيا.