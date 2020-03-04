مقتل 16 جنديا و4 من رجال الشرطة في هجومين بشمال أفغانستان

قال مسؤولون -اليوم الأربعاء- إن ما لا يقل عن 20 شخصا من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا في هجومين منفصلين بإقليم قندوز بشمال البلاد، وذلك بعد 5 أيام من توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان اتفاق في دولة قطر.

وقد قتلت حركة طالبان 16 من أفراد الجيش الوطني الأفغاني في هجوم على قاعدة عسكرية في المنطقة الشرطية الثلاثة مدينة قندوز، بحسب ما قاله العضوان بمجلس الإقليم فوزية يافتالي وسيف الله اميري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

وأضاف المسؤولان أن أربعة من رجال الشرطة قتلوا في هجوم آخر، وأصيب شرطى آخر في المنطقة الشرطية الرابعة بالمدينة.

وبعد تراجع أعمال العنف لمدة أسبوع، انتهى في 29 فبراير الماضي، استأنفت حركة طالبان هجماتها ضد القوات الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن الهجمات سوف تستمر حتى تتوصل الحركة لاتفاق من خلال المباحثات الأفغانية، التي يتردد أنها تواجه عراقيل.

وتصر طالبان أنه يجب قبل إجراء أي مباحثات الإفراج عن 5000 من السجناء المنتمين لها، وفقا لاتفاق الحركة مع أمريكا.

ولكن الرئيس الأفغاني أكد أنه لا يوجد التزام بالإفراج عن سجناء طالبان قبل إجراء المباحثات.