 أبو العينين يدعو الإعلام الرسمي لتوسيع انتشاره باللغتين العربية والإنجليزية - بوابة الشروق
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أبو العينين يدعو الإعلام الرسمي لتوسيع انتشاره باللغتين العربية والإنجليزية

أحمد عويس:
نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 2:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 2:11 م

قال النائب محمد أبو العينين، إن أعداء الدولة المصرية سارعوا للتعاقد مع وكالات إعلامية لبث معلومات كاذبة عبر السوشيال ميديا؛ لإيهام العالم أن ما تقدمه من محتوى إخباري هو مادة حقيقية؛ مما وضع أعباء ضخمة على الإعلام الوطني لتصحيح الأكاذيب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام في مجلس النواب اليوم، والتي تناقش 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائب جمال كوش بشأن ضرورة إنشاء قناة إخبارية عالمية، وعمل غير المؤهلين بالإعلام، وخطة الحكومة لمواجهة فيديوهات التحريض اليومية.

وأضاف أبو العينين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طاف العالم العربي والغربي لتصحيح ما ترسخ من مفاهيم خاطئة؛ ليجهض هدف أهل الشر المتمثل في الإيقاع بالدولة المصرية، موضحا أن وسائل إعلامية كانت تقوم بدور مشين للإضرار بالدولة المصرية، داعيا وسائل الإعلام الرسمي لتوسيع انتشارها باللغتين الناطقة بالعربية والإنجليزية.


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