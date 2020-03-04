الهند تعتزم إنشاء مختبر للكورونا في إيران لفحص مواطنيها هناك

قال وزير الصحة الهندي هارش فاردهان اليوم الأربعاء إن بلاده بصدد إنشاء مختبر في إيران لإجراء فحوص كشف فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لمواطني الهند قبل نقلهم إلى بلادهم.

وأفاد فاردهان بأنه تم نقل خبراء وفنيين ومعدات مختبرية إلى إيران.

يشار إلى أن إيران هي من بين الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا الجديد.

وتم الاتصال بوزارة الشؤون الخارجية الهندية من جانب العشرات من الهنود، بمن فيهم طلاب وزائرون للأماكن الدينية، يرغبون في العودة إلى ديارهم. وألغت الهند جميع الرحلات الجوية من إيران منذ يوم الخميس الماضي.