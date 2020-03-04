«المركزي الأوروبي» يقرر حظر السفر لمواجهة انتشار كورونا

قرر البنك المركزي الأوروبي حظر رحلات السفر" غير الضرورية " لأعضاء المجلس التنفيذي للبنك وسائر الموظفين حتى 20 إبريل المقبل ، كخطوة احترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في ظل استمرار تفشي الفيروس مصيبا أكثر من 61 دولة حول العالم.

كما قرر البنك - حسبما أعلن في بيان اليوم الأربعاء - تعليق الزيارات إلى مقراته بمدينة فرانكفورت الألمانية حتى 20 إبريل أيضا، إلى جانب تأجيل أو إلغاء أية مؤتمرات كان مقرر انعقادها خلال الفترة الحالية.

وأوضح البيان أن ذلك القرار لا ينطبق على المؤتمرات الصحفية التي تعقب الاجتماعات الدورية للجنة السياسات النقدية، مشيرا إلى أن المؤتمر المقبل سينعقد في موعده المقرر في 12 من مارس الجاري دون إلغاء أو تأجيل.

كما أكد البنك أن قرار منع السفر يأتي كإجراء احترازي فقط دون أن يكون قد تم تسجيل أية إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن بين موظفيه.