سفير الصين في كينيا: كورونا ليس صينيا وإيبولا ليس كينيا

قال وو بينغ سفير الصين إلى كينيا، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا ليس "صينيًا"، وكذلك فيروس "إيبولا" ليس كينيًا أو أفريقيًا.. مشيرًا إلى أن الفيروسات لا تعرف دولًا أو ديانات.

ونقلت صحيفة "ستار" الكينية عن السفير - خلال اجتماعه مع نائب الرئيس الكيني وليام روتو - قوله إن "التمييز والاضطهاد في هذا الوقت المصيري لا يلحق سوى الضرر بالمعركة العالمية ضد الفيروس".

وذكر أن تفشي المرض ألحق ضررًا فادحا بالاقتصاد الصيني، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن الصين ستصبح أقوى بمجرد التغلب على هذا التفشي، وأكد أن عزم بلاده القوي وقدرات الاقتصاد الصيني لا يمكن الاستهانة بهما.

ورصدت الصين أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة "ووهان" في ديسمبر الماضي، حيث علقت الخطوط الجوية الكينية رحلاتها مع الصين بسبب تفشي الفيروس.