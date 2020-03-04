حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة محل مجوهرات في الإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، الثلاثاء، حبس 3 أشخاص أجانب يحملون الجنسية الأردنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة 110 غويشة ذهبية بالإكراه، وإصابة والشروع في قتل صاحب محل مجوهرات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء القرار عقب إلقاء ضباط مباحث الإسكندرية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، اللواء سامي غنيم، القبض على المتهمين؛ لقيامهم بسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من محل ذهب، كائن في منطقة كليوباترا، شرق المحافظة بعد تلثمهم، وقيامهم بسطو مُسلح وكسر الفترينة الخارجية للمحِل بواسطة آلة حديدية.

تلقى قسم شرطة سيدي جابر، بلاغًا من مالك محل مصوغات ذهبية، يبلغ من العمر 66 عامًا، كائن في سوق زنانيري، يفيد أنه حال تواجده داخل المحل فوجئ بشخصان مجهولان "مُلثمان" يترجلان من سيارة "قيادة ثالث" توقفت أمام المحل، أثناء قيامه بإطفاء الأنوار، وغلق الأبواب، واعتديا عليه، ثم قاما بتحطيم الفاترينة الزجاجية الخارجية، باستخدام 2 مطرقة حديدية، والاستيلاء على المشغولات الذهبية، وفروا هاربين.

وبتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، تم تحديد مرتكبي الواقعة، وباستهدافهم وضبطهم عُثر بحوزة أحدهم على السيارة الملاكي المستخدمة في الواقعة، وبحوزة الآخر مبالغ 1000 دولار، و15 ألف جنيه مصري، وسيارة ملاكي، وبحوزة المتهم الثالث 1300 جنيه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين استغلوا توقيت بدء إغلاق المحال التجارية، وخلو الشارع من المارة، ونفذوا مخططهم ثم تمكنوا من الهرب بواسطة السيارة التي كانت تنتظرهم.

وعقب تقنين الإجراءات، وفحص علاقات المجني عليه للتوصل لكيفية رصده، وتفريغ الكاميرات في محيط الواقعة لتحديد شخصية الجناة، وتتبع خط سير السيارة الملاكي، التي هربوا بها، ألقى القبض عليهم، وبحوزتهم المسروقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

التتبع