«السياحة والآثار» تجري برامج تدريبية للمتقدمين لشغل مكاتبها الخارجية

بدأت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء عدد من الاختبارات والبرامج التدريبية للمتقدمين لشغل وظائف مديري ومساعدي المكاتب السياحية الشاغرة بالخارج.

وقال بيان للوزارة، إن المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أجرى زيارة تفقدية لمعهد القوات المسلحة للغات لمتابعة سير الاختبارات التي تجرى للمتقدمين من خلال خبراء اللغة المعتمدين، ولقاء الدكتورة رشا راغب مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستعراض مراحل التدريب المكثف الذي تجريه الأكاديمية للمتقدمين، حيث يخضع المتدربون لبرنامج قوي ومكثف يحتوي على كل الدورات والبرامج الفنية والتسويقية المطلوبة لشغل وظيفة مدير مكتب سياحي بالخارج.

جدير بالذكر أن الهيئة تنتهج أسلوب العمل على مسارين متكاملين بالتوازي، وهما انتقاء وإعداد مجموعة من المتقدمين وتأهيلهم للعمل بالمكاتب السياحية على المدى المتوسط والطويل، وفي نفس الوقت الاستعانة بمجموعة منتقاة منهم وتدريبهم بشكل مكثف وسريع بما يضمن استئناف العمل في المكاتب السياحية الشاغرة في أسرع وقت ممكن لتفعيل الدور الهام للمكاتب السياحية في الخارج.