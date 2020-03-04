سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن حملته ستهزم الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات العامة المقبلة، بعد أن أظهرت استطلاعات لوسائل إعلام محلية فوزه في 8 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وأضاف بايدن خلال تجمع في لوس أنجليس: "إنها ليلة طيبة ويبدو أنها تتجه إلى الأفضل".

بايدن: سنهزم ترامب في الانتخابات المقبلة

الاربعاء 04 مارس 2020 07:24

د ب أ

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن حملته ستهزم الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات العامة المقبلة، بعد أن أظهرت استطلاعات لوسائل إعلام محلية فوزه في 8 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وأضاف بايدن خلال تجمع في لوس أنجليس: "إنها ليلة طيبة ويبدو أنها تتجه إلى الأفضل".