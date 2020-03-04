قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن حملته ستهزم الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات العامة المقبلة، بعد أن أظهرت استطلاعات لوسائل إعلام محلية فوزه في 8 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
وأضاف بايدن خلال تجمع في لوس أنجليس: "إنها ليلة طيبة ويبدو أنها تتجه إلى الأفضل".
بايدن: سنهزم ترامب في الانتخابات المقبلة
الاربعاء 04 مارس 2020 07:24
د ب أ
قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن حملته ستهزم الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات العامة المقبلة، بعد أن أظهرت استطلاعات لوسائل إعلام محلية فوزه في 8 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
وأضاف بايدن خلال تجمع في لوس أنجليس: "إنها ليلة طيبة ويبدو أنها تتجه إلى الأفضل".