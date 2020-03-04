«الحج والعمرة» السعودية: نعمل على تسهيل عودة المعتمرين إلى بلادهم في أقرب وقت



جددت وزارة الحج والعمرة السعودية، حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة جميع المعتمرين.



وقالت وزارة الحج والعمرة، في تصريحات عرضتها فضائية «العربية»، اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية تحرص على سلامة وأمن ضيوف الرحمن من فيروس كورونا.



وأضافت أنها تعمل على تسهيل عودة المعتمرين إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار حرصها على منع وصول الفيروس إلى مكة المكرمة.



وقررت المملكة العربية السعودية، إيقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، للقادمين من جميع دول العالم، وكذلك أيضًا للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بشكل مؤقت؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.