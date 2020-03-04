الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 28 حالة



أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 28 حالة.



وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن من بين الإصابات الجديدة ست حالات من عائلة واحدة لهم صلة قرابة برجل هندي مصاب بالفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم فحص جميع الرحلات والركاب القادمين إلى الهند في مسعى لاحتواء تفشي الفيروس.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، وانتقل إلى عشرات الدول حول العالم.