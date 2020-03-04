وزيرة التعليم الإيطالية: لم يصدر قرار بعد بإغلاق المدارس

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قالت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا اتسولينا إنه لم يصدر أى قرار بعد بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد.

ونقلت وكالتا "انسا" و"ادنكرونوس" للأنباء اليوم الأربعاء عن اتسولينا قولها: "ليس هناك إغلاقات حتى الآن"، وقالت إن من المنتظر أن يصدر قرار حول هذا الموضوع خلال الساعات المقبلة.

كانت الوكالتان ذكرتا فى وقت سابق أن السلطات الإيطالية تعتزم غلق المدارس في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالتان استنادا إلى دوائر حكومية إن من المنتظر إغلاق المدارس اعتبارا من غد الخميس حتى 15 من مارس الجاري.