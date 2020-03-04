CBS News: جو بايدن سيفوز بأصوات فرجينيا

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أغلقت استطلاعات الرأي الأولى في ولايتي الثلاثاء الكبير في فرجينيا وفيرمونت.
ووفقًا لـCBS News، سيفوز جو بايدن بفيرجينيا وفاز بيرني ساندرز بفيرمونت.