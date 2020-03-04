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CBS News: جو بايدن سيفوز بأصوات فرجينيا


نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 2:28 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 2:28 ص

أغلقت استطلاعات الرأي الأولى في ولايتي الثلاثاء الكبير في فرجينيا وفيرمونت.

ووفقًا لـCBS News، سيفوز جو بايدن بفيرجينيا وفاز بيرني ساندرز بفيرمونت.


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