الأرجنتين تعتزم الزيادة الرسوم على صادرات فول الصويا إلى 33%

قالت وزارة الزراعة الأرجنتينية في سلسلة رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الأرجنتين تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على صادرات منتجات فول الصويا من الفول الخام أو وجبات الصويا وزيت الصويا من 30% إلى 33%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة تعتزم أيضا الإبقاء على رسوم صادرات الذرة الخام والقمح عند مستوى 12%، في حين ستظل الرسوم على صادرات اللحم البقري عند مستوى 9%.

في المقابل سيتم خفض الرسوم على صادرات بذور دوار الشمس وزيت دوار الشمس عن مستواها الحالي وهو 12%.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن رسوم التصدير على صغار مزارعي فول الصويا ستكون أقل، حيث سيخضع أكثر من ثلاثة أرباح صادرات فول الصويا للحد الأقصى للرسوم وهو 33%، حيث يمثل المزارعون الذين ينتجون أقل من 1000 طن لكل مزارع أقل من 25% من إجمالي إنتاج البلاد.

وستخضع صادرات هذه الشريحة لرسوم تتراوح بين 20% و30% فقط.