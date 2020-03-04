ألمانيا ترسل 20 شرطيا إضافيا ومروحية إلى اليونان

تعتزم ألمانيا إرسال 20 شرطيا إضافيا ومروحية تصلح للأغراض البحرية إلى اليونان لدعم قوات حرس الحدود هناك.

تأتي الخطوة على خلفية ارتفاع عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون منذ مطلع الأسبوع الوصول من تركيا إلى اليونان ومن ثم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء في رد على سؤال حول هذا الموضوع أن أفراد الشرطة الاتحادية الذين سيتم إرسالهم سيكونون تحت إمرة الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس).

وأضافت الوزارة أن هناك رجال شرطة موجودون بالفعل في المنطقة للبحث في الجزر اليونانية عن الطريقة التي يمكن بها للمنظمة الفنية للحماية من الكوارث (تي إتش دبليو) التابعة للحكومة الألمانية دعم السلطات في اليونان، على سبيل المثال في بناء مراكز إيواء تستطيع مقاومة ظروف فصل الشتاء وتوفير وسيلة فاعلة لإمداد اللاجئين بالمياه.

تجدر الإشارة إلى أن 60 فردا من الشرطة الاتحادية الألمانية يشاركون حتى الآن في مهمات وكالة فرونتكس في اليونان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري فتح حدود بلاده مع الاتحاد الأوروبي أمام اللاجئين، وعقب هذا الإعلان قامت اليونان بحراسة الحدود الشرقية مستعينة بقوات الشرطة والجيش لمنع اجتياز اللاجئين لها.

وحسب بيانات الحكومة اليونانية، فقد تمكنت القوات من التصدي في الأيام الماضية لنحو 24 ألف محاولة اجتياز للحدود.