سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، في فوز كبير آخر في نورث كارولينا.

الولاية تضم 110 مندوبين، وحصل بايدن على 36.7 بالمائة من الأصوات، بينما حصل السناتور بيرني ساندرز على 23.3 بالمائة من الأصوات.

استحوذ مايك بلومبرج ، قطب الإعلام - الذي شارك في حملات مكثفة في الولاية - على المركز الرابع بنسبة 14.3 في المائة ، تلاه السناتور إليزابيث وارن بنسبة 10.7 في المائة.

وحصل كل من السيناتور المتسابق آمي كلوبوشار وجنوب ساوث بيند السابق، عمدة بيت بيتيجيج ، على 3.3 في المائة فقط لكل منهما.

وتشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.

وينحصر التنافس بشكل كبير بين مرشحين أثنين هما اليساري بيرني ساندرز الذي جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين ونائب الرئيس السابق جو بادين، وتخوض امرأتان السباق وهما إليزابيث وارين وتولسي غابارد. ويبلغ عدد اصوات المندوبين التي يجري التنافس عليها اليوم 1244.

ويبلغ إجمالي أصوات المندوبين في الحزب الديمقراطي 3979 وللفوز بترشيح الحزب على أي المتنافسين نيل أصوات 1991 مندوباً.