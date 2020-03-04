راميلوف يخفق في الجولة الأولى في انتخاب رئيس حكومة لولاية تورينجن الألمانية

أخفق السياسي المنتمي لحزب "اليسار"، بودو راميلوف، في الجولة الأولى من انتخاب رئيس حكومة ولاية تورينجن الألمانية.

ولم يحصل راميلوف 64 عاما، الأربعاء، على الأغلبية المطلقة خلال التصويت في البرلمان المحلي للولاية، وكذلك منافسه بيرون هوكه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وحصل راميلوف على 42 صوتا، بينما حصل هوكه على 22 صوتا. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 85 صوتا، وامتنع عن التصويت 21 صوتا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ثاني محاولة لمشرعي ولاية تورينجن لانتخاب رئيس حكومة جديد للولاية، وذلك بعد أن أدى تصويتهم الأول إلى دخول الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، في أزمة سياسية.

وانتهت محاولة البرلمان المحلي الأولى لاختيار رئيس حكومة جديد للولاية في أوائل فبراير بفضيحة بعد تعاون الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي مع كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في دعم مرشح من الحزب الديمقراطي الحر.

وأدى التصويت إلى دخول الحزب المسيحي الديمقراطي في أزمة أعقبها إعلان رئيسة الحزب أنيجريت كرامب-كارنباور استقالتها من الحزب وعدم الترشح للمستشارية.

وكان من المحتمل إرجاء التصويت اليوم عقب ورود أنباء عن إصابة نائب من الحزب المسيحي الديمقراطي بفيروس كورونا المستجد، إلا أن وزارة الصحة المحلية أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء أن العدوى المشتبه بها كانت إنذارا خاطئا.

ويسعى بودو راميلوف، المنتمي لحزب "اليسار"، إلى الفوز بولاية ثانية كرئيس لائتلاف حاكم يضم ثلاثة أحزاب. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هناك عدد كاف من أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي مستعدا لدعم راميلوف للفوز برئاسة الحكومة.

ويشغل ائتلاف راميلوف المحتمل، الذي يضم أحزاب "اليسار" والاشتراكي الديمقرطي والخضر، 42 مقعدا فقط في البرلمان المحلي. وتمتلك الكتلة البرلمانية للبديل الألماني بزعامة بيورن هوكه 22 مقعدا.

وإذا فشل المشرعون في حل الأزمة حول منصب رئيس الحكومة، فإن هذا قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل.