دبلوماسي روسي: الغارات الأمريكية ضد طالبان انتهاك خطير لاتفاق السلام

انتقد ممثل الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان ومدير قسم الشئون الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، الغارات الجوية الأمريكية الموجهة ضد طالبان في إقليم (هلمند) الأفغاني، ووصفها بأنها انتهاك خطير للاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع (طالبان) في العاصمة القطرية (الدوحة) يوم 29 فبراير الماضي.

وقال كابولوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأربعاء - إن الغارات الأمريكية تنتهك الاتفاق، لأن الجانبين دخلا في التزامات قانونية بعدم الهجوم بموجب الاتفاق.. موضحا أن (طالبان) لم تهاجم الأمريكيين أو غيرها من القوات الأجنبية.

وكان مصدر في القوات المسلحة الأمريكية، قد ذكر أن الولايات المتحدة شنت غارة جوية على عناصر (طالبان) في إقليم (هلمند) الأفغاني اليوم.. مبررا أن الغارة الجوية كانت تدبيرا دفاعيا ضد مسلحين من الحركة هاجموا نقطة تفتيش تابعة للقوات الحكومية الأفغانية.

يذكر أنه - في 29 فبراير - وقعت الولايات المتحدة و(طالبان) اتفاق سلام في الدوحة، ولتوفير المناخ الملائم للاتفاق وافقت طالبان على فترة تخفيض للعنف لمدة 7 أيام بدأت في 22 فبراير.. ثم أعلنت الحركة استئناف الأنشطة العسكرية ضد قوات الحكومة الأفغانية في 2 مارس.